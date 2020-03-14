Победа Чурапчинского колледжа

13 марта в городе Якутске прошёл региональный этап Всероссийской олимпиады профессионального мастерства обучающихся, по направлению «Техносферная безопасность и природообустройство».

Олимпиада состояла из двух этапов: теоретическая часть и профессиональные задания. До обеда участники выполняли тестовые задания, далее, после обеда, в учебно-тренировочном полигоне ГУ МЧС РС (Я) прошла профессиональная часть олимпиады. Всего приняли 12 участников из Верхне-Вилюйского техникума, Усть Алданского техникума, а также Чурапчинский колледж. Данная олимпиада проводится в республике с 2015 года, и по сей день организатором является Чурапчинский колледж.

Итак, абсолютным чемпионом стала команда Чурапчинского колледжа, второе место одержала команда Усть Алданского техникума, третье-Верхне-Вилюйский техникум. Поздравляем ребят с победой, желаем ещё больших высот и побед! А также выражаем благодарность директору ЯИПК Замятиной Туяре Алексеевне, руководству ГУ МЧС РС Я Гарину П.С., начальнику полигона ГУ Захарову Г. И., за содействие в проведении олимпиады✊✊✊

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#чурапчинскийколледж#мчс#техносфернаябезопасностьиприродообустройство