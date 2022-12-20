20.12.2022
12:43
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Якутия

Победа будет за нами: Якутские солдаты передают привет

❗️⚡️Военные корреспонденты Якутии 19 декабря побывали на линии соприкосновения у бойцов из Якутии.

Новый репортаж военкора Николая Борисова из зоны проведения СВО.

Фото: «Сахамедиа»
Источник: Якутия. Оперштаб
Один комментарий на «Победа будет за нами: Якутские солдаты передают привет»
  1. Роман 20.12.2022 13:10

    Охтоохтон охтуман, саалаахтан самныман! Дьоннгутугар-сэргэгитигэр, томороон тымныылаах тереебут буоргутугар кыайыы кетеллеех этэннгэ эргиллээрин!!! Ура, ура, Ураа-ааа-ааа!

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