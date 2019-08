Победа Арыйаана Тютрина!

View this post on Instagram

Арыйаан Тютрин стал победителем международного турнира! 💪👍 . Источник @byastinov_news ПРОСТОФАНТАСТИКА!!!! 14:4!!!! Вслед за чемпионом России якутский борец Арыйаан Тютрин со счётом 14:4 разгромил вице-чемпиона мира-2018, чемпиона Азии Нурислама Санаева из Казахстана и уверенно стал победителем международного турнира в Польше!!!😳👍👍👍 Такой монстр ковра просто обязан выступить на чемпионате мира!!!!✊️✊️✊️ Мохсо5ол отой!!!! Уруй Айхал до5оттоор!!! Сахалар баарбыт!!!!! Бары бииргэ!!!✊️✊️✊️👍👍👍🔥🔥🔥 . #sakhalife #АрыйаанТютрин #победа #вольнаяборьба #польша