Победа Айархаана

Этно-группа «Айархаан» заняла третье место на XII Международном музыкальном фестивале «Шарк тароналари» («Мелодии Востока») в Самарканде, который проходил под патронажем ЮНЕСКО с 25 по 30 августа. Об этом ЯСИА сообщили в пресс-службе министерства культуры и духовного развития региона.

«В конкурсе приняли участие 77 стран. Наши артистки заняли третье место и получили денежный приз — 2 тысячи долларов. Гран-при завоевали музыканты из Узбекистана, первое место — у Киргизии, второе досталось Монголии. Театр эстрады выражает благодарность Минкультуры Якутии за оказанную поддержку», — заявили в Театре эстрады.

В состав этно-группы «Айархаан» входят три артистки данного учреждения: руководитель — заслуженная артистка РС(Я) Альбина Дегтярева, отличники культуры РС(Я) Амгаяна Нестерева и Нарыйаана Ренанто.

Ансамбль поехал на фестиваль по приглашению генерального консульства Республики Узбекистан во Владивостоке. В рамках мероприятия состоялись основной конкурс на лучшее исполнение национальной песни и инструментальной музыки, выступления участников на различных площадках Самарканда, Международная научно-практическая конференция на тему «Перспективы развития традиционного музыкального искусства народов Востока».

«Шарк тароналари» («Мелодии Востока») является одним из крупных фестивалей в Центральной Азии. Его основными целями и задачами являются широкая популяризация лучших достижений национального музыкального искусства, сохранение и развитие великих традиций народа, поощрение талантов в области музыки и вокала, расширение международных творческих связей.