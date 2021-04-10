По жалобе о загрязнении реки Лена организована проверка

31 марта в олекминский комитет государственного экологического надзора поступило заявление от главы МО «Солянский наслег» по поводу ухудшения качества воды из р. Лена.Кроме того, олекминский комитет организовал рейдовое мероприятие до с. Солянка.

В ходе рейда было установлено, что выше по течению от с. Солянка 600 м. силами субподряда ООО «СГК 1» на месте проводятся строительно-монтажные работы по укладке труб от водозаборной станции, от левого берега р. Лена в сторону правого берега р. Лена для забора воды и последующем поступлении в компрессорную станцию. Заказчиком объекта капитального строительства является ООО «Газпром инвест».



Госинспекторами отобраны пробы воды, сделаны фото и видеоматериалы. Все материалы направлены по подведомственности в федеральные службы: в Управления Росприроднадзора по РС(Я), Роспотребнадзора по РС(Я) и ВСТУ Росрыболовства.