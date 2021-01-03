По жалобе колымчан Красная книга Якутии уменьшилась

В связи с благополучным состоянием популяции кеты и горбуши в Якутии, Ученый Совет Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии сделал прогноз объемов добычи на 2021 год по 2 тонны на каждый вид. Кроме того, вопрос разрешения добычи указанных видов рыб поднимался жителями Нижнеколымского района. Жители жаловались на увеличение прилова редких для Якутии кеты и горбуши, в результате чего нарушались Правила рыболовства.

Напомним, что работа в данном направлении была начата с 2019 года, когда Министерство экологии, природопользования и лесного хозяйства Республики Саха (Якутия) исключило кету и горбушу из Красной Книги Республики Саха (Якутия), и предложило Росрыболовству разрешить добычу. Объемы будут распределены пользователям на очередном заседании комиссии по регулированию добычи анадромных видов рыб в начале 2021 года.