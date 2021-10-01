По жалобам жителей Якутска проверены автобусы



ЦУР Якутии зафиксировал жалобы жителей Якутска на несоблюдение автобусными маршрутами временных интервалов.

По сигналу ЦУР департамент градостроительства и транспортной инфраструктуры мэрии Якутска провел внеплановую проверку. На основе аналитики ЦУР начальник департамента Северина Архипова распорядилась о проведении внеплановой проверки, в ходе которой выявили нарушения соблюдения интервалов движения маршрутами № 2, 3, 6, 7, 8, 15, 16, 19, 35 и 41.

К примеру, в выходной день с 10 до 14 часов средний интервал маршрута №8 составил 30 минут, №35 — 35 минут, №41 — 25 минут. Департамент решит вопрос о налаживании интервалов. «Это особенно нужно сделать перед наступлениями холодов», — отметила начальник департамента Северина Архипова.

Как сообщает координирующая движение автобусов компания «Союз-Авто», основная причина задержек — нехватка автобусов, снижение пассажиропотока и уменьшение выручки. Также в организации отметили, что не хватает водителей. «В связи со вводом ограничений трудовые мигранты стали уходить. Местные не соглашаются работать водителями автобусов за такие зарплаты», — отметили в «Союз Авто».

