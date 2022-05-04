По заявлению прокурора расторгнут фиктивный брак

Прокуратура Алданского района провела проверку соблюдения миграционного законодательства.

Установлено, что между местной жительницей – гражданкой Российской Федерации и иностранным гражданином заключен брак.

При этом заключенный брак не имел намерения создания семьи и ведения общего совместного хозяйства, поскольку после регистрации брака указанные лица совместно не проживали. Заключение брака имело цель получить гражданином иностранного государства гражданства Российской Федерации.

В соответствии со ст.27 Семейного кодекса Российской Федерации брак признается недействительным, в том числе в случае заключения фиктивного брака, то есть если супруги или один из них зарегистрировали брак без намерения создать семью.

Статьей 28 Семейного кодекса Российской Федерации прокурор наделен правом требовать признания брака недействительным, в случае его фиктивности.

В связи с этим прокуратура района обратилась с исковым заявлением в суд о признании брака недействительным в силу его фиктивности и аннулировании записи акта гражданского состояния о его заключении.

По результатам рассмотрения гражданского дела требования прокурора удовлетворены в полном объеме.

Решение суда не вступило в законную силу.