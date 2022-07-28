По заявкам пожарных частично отключено электричество в Арылахе — МинЖКХ

Для обеспечения безопасности населения в условиях чрезвычайной ситуации в селе Арылах Мирнинского района персоналом Мирнинского РЭС ЗЭС ПАО «Якутскэнерго» частично ограничил электроснабжения по заявкам пожарных. Энергетики произвели отключение линии электропередачи 6 кВ «Усть-Хатат» с подстанции 110 кВ «Совхоз» и трансформаторной подстанции 6/0,4 кВ «Чона». В ограничении порядка 200 потребителей. Население села Арылах — 1536 человек. Персонал переведен в режим повышенной готовности. В ликвидации пожара задействованы 16 единиц водовозной техники.

Источник: Пресс-служба Министерства ЖКХ и энергетики РС (Я)

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