По Якутску на мотособаке! А что так можно было?

В Якутске заметили неизвестного мужчину, который ездит по тротуару на улице Петровского на мотобуксировщике. Мотобуксировщики (народное название «мотособаки») популярны среди охотников и рыбаков благодаря своей мобильности и компактности. Как отмечают в сети, этого мужчину не в первый раз видят в Якутске, он ездит по тротуару, сообщает тгк YKT.TOP (видео dpsykt.14).

