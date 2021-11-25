25.11.2021
11:20
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Происшествия

По Якутску на мотособаке! А что так можно было?

В Якутске заметили неизвестного мужчину, который ездит по тротуару на улице Петровского на мотобуксировщике. Мотобуксировщики (народное название «мотособаки») популярны среди охотников и рыбаков благодаря своей мобильности и компактности. Как отмечают в сети, этого мужчину не в первый раз видят в Якутске, он ездит по тротуару, сообщает тгк YKT.TOP (видео dpsykt.14).

Фото: видео dpsykt.14
Источник: ТГК YKT.TOP
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