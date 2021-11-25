25.11.2021
11:20
145
Происшествия
По Якутску на мотособаке! А что так можно было?
В Якутске заметили неизвестного мужчину, который ездит по тротуару на улице Петровского на мотобуксировщике. Мотобуксировщики (народное название «мотособаки») популярны среди охотников и рыбаков благодаря своей мобильности и компактности. Как отмечают в сети, этого мужчину не в первый раз видят в Якутске, он ездит по тротуару, сообщает тгк YKT.TOP (видео dpsykt.14).
Фото: видео dpsykt.14
Источник: ТГК YKT.TOP
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Наверх
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
25.11.2021
10
25.11.2021
72
25.11.2021
59
25.11.2021
138
25.11.2021
92
25.11.2021
84
25.11.2021
104
25.11.2021
116
25.11.2021
116
25.11.2021
99
25.11.2021
182
25.11.2021
145
25.11.2021
138
25.11.2021
111
25.11.2021
231
25.11.2021
586
25.11.2021
561
25.11.2021
1276
25.11.2021
1054
25.11.2021
913
25.11.2021
1239
25.11.2021
1315
25.11.2021
490
25.11.2021
286
25.11.2021
931
24.11.2021
562
24.11.2021
776
24.11.2021
220
24.11.2021
278
24.11.2021
2282
24.11.2021
261
24.11.2021
1357
24.11.2021
469
24.11.2021
242
24.11.2021
245
24.11.2021
333
24.11.2021
349
24.11.2021
289
24.11.2021
210
24.11.2021
337
24.11.2021
228
24.11.2021
294
24.11.2021
712
24.11.2021
310
24.11.2021
317
24.11.2021
293
24.11.2021
345
ТОП НОВОСТИ
19.11.2021
57584
21.11.2021
9330
20.11.2021
3358
19.11.2021
3175
20.11.2021
2903
20.11.2021
2868
19.11.2021
2744
24.11.2021
2539