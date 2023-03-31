31.03.2023
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Погода
По Якутску гуляет сильный ветер
В центре, на северо-востоке, ночью на западе небольшой, местами умеренный снег, в Кобяйском, Томпонском, Момском, Оймяконском районах местами сильный снег. На западе, по нижней Лене, днём по центру порывы северо-западного ветра 9-14 м/с, по нижней Лене 15-16 м/с. Температура воздуха ночью -5,-10°, на севере -25,-30°, на юге 0,-5°, на востоке -15,-20°. Днём т-ра 0,-5°, северо-западе севере -13-18°, на юго-востоке и юге +1,+6°.
В Якутске ночью, утром небольшой снег, ветер ночью юго-восточный, днем северо-западный 3-8 м/с , утром и днем порывы 9-14 м/с. Температура ночью -5-7°, днем -1+1°.
Фото: Надежды Коротовой, сетевое издание SAKHALIFE.RU
Источник: Якутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды
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