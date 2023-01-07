По Якутии ударили рождественские морозы

Снегирь – символ зимы и Рождества. Существует христианская легенда о том, почему грудка снегиря красная. Согласно ей, снегири прилетели на Голгофу, где был распят Христос. Они пытались достать вонзившиеся в голову Иисуса колючки тернового венка. Кровь Христа капала на них, окрашивая навсегда их перышки в алый цвет. Снегирь считается охраняемой Богом птицей, поэтому, как утверждает легенда, на него даже кошки не охотятся.

На юго-западе, юге небольшой снег, в Ленском районе местами умеренный, на остальной территории преимущественно без осадков, в населенных пунктах морозные туманы. Ветер слабый, на побережье Арктики поземки до 7-12 м/с.

Температура воздуха ночью -44-49°, в арктических районах -39-44°, на северо-востоке и северо-западе в низинах -50-55°, на юго-западе, юге -32-37°, днем -40-45°, на севере -44-49°, в пониженных местах до -52°, в Вилюйской группе районов -33-38°, на юго-западе, юге -23-28°.

В Якутске без существенных осадков, туман, ветер слабый. Температура ночью -44-46°, днем -42-44°.