04.01.2023
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Погода
По Якутии ударили настоящие январские морозы: в Оймяконе -57°
В восточной части республики погода преимущественно без осадков, на остальной территории небольшой, ночью на юго-западе местами умеренный снег. В населенных пунктах центральной части республики морозные туманы. Температура воздуха ночью в центральных районах и на северо-востоке -42-47°, на западе центральных районов -37-42°, в Оймяконье -52-57°, на юге, западе, юго-западе -22-27°, при прояснении -27-32°, днем -33-38°, на северо-востоке -40-45°, в Оймяконье -47-52°, на юге, западе -19-24°.
В Якутске небольшой снег, туман, ветер северо-восточный 1-3 м/с. Температура ночью -41-43°, днем -34-36°.
Фото: Надежды Коротовой, сетевое издание SAKHALIFE.RU
Источник: Якутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды
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