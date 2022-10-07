По второму кругу: дело Вербицкой в кассационном суде Владивостока

Прокуратура Якутии внесла кассационное представление на второй оправдательный приговор Якутского горсуда экс-замминистру здравоохранения республики Людмиле Вербицкой. Судебное заседание в Девятом кассационном суде в г.Владивостоке назначено на 10 октября.

Напомним, что год назад Девятый кассационный суд в г.Владивостоке, рассмотрев представление заместителя прокурора Якутии Александра Трухина, отменил первый оправдательный приговор Якутского городского суда Людмиле Вербицкой. Основанием для отмены оправдательного приговора стало рассмотрение дела незаконным составом судов апелляционной и первой инстанции, а также несоответствие выводов фактическим обстоятельствам дела.

Этапы уголовного дела Людмилы Вербицкой

— 22 марта 2021 г. Людмила ВЕРБИЦКАЯ была оправдана Якутским городским судом по всем статьям обвинения — ст.307 ч.1 УК РФ (заведомо ложные показания) и ст.286 ч.1 УК РФ (превышение должностных полномочий) в связи с отсутствием в деянии состава преступления. Судья Эльвира МИНЕЕВА заключила в судебном решении, что в действиях подсудимой отсутствуют составы преступлений, предусмотренные ч.1 ст.307, ч.1 ст.286 УК РФ, в связи чем, Вербицкая Л.И. подлежит оправданию по каждому из преступлений по основаниям, указанным в п.3 ч.2 ст. 302 УПК РФ. На основании ст. ст. 133 — 136 УПК РФ Вербицкая Л.И. имеет право на реабилитацию, а также право на возмещение имущественного и морального вреда.

— 7 апреля 2021 г. первый оправдательный приговор по делу Вербицкой был обжалован прокуратурой в Верховном суде РС(Я).

— 15 июня 2021 г.Верховный суд РС(Я), рассмотрев апелляцию прокуратуры на оправдательный приговор Людмиле Вербицкой, оставил решение судьи Эльвиры Минеевой в силе.

— 21 октября 2021. Девятый кассационный суд в г.Владивостоке, рассмотрев представление заместителя прокурора Якутии Александра Трухина, отменил оправдательный приговор Якутского городского суда Людмиле Вербицкой. Основанием для отмены оправдательного приговора стало рассмотрение дела незаконным составом судов апелляционной и первой инстанции, а также несоответствие выводов фактическим обстоятельствам дела.

— 9 ноября 2021 г. уголовное дело бывшего замминистра здравоохранения республики поступило в Якутский городской суд на новое рассмотрение.

— 8 декабря 2021 г. судья Алексей Сараев начал новый судебный процесс по делу Людмилы Вербицкой и провел 10 заседаний

— 2 марта 2022 г. Якутский городской суд вынес оправдательный приговор бывшему замминистра здравоохранения. Это было второй раз, когда Якутский городской суд выносит решение в пользу Людмилы Вербицкой.

— 26 апреля 2022 года Верховный суд РС(Я), рассмотрев апелляционное представление прокуратуры на второй оправдательный приговор бывшему замминистра здравоохранения Якутии Людмиле Вербицкой, вынес решение: оставить судебный акт без изменений.

— 10 октября 2022 г. Девятый кассационный суд в Владивостоке рассмотрит кассационное представление прокуратуры РС(Я) на оправдательный приговор Вербицкой. Что решит кассационный суд на этот раз?

Кого обвиняла Людмила Вербицкая в преследованиях?

Отметим, что возбуждение уголовного дело против Людмилы Вербицкой вызвало общественный резонанс: более 600 якутян подписали петицию в ее защиту.

Напомним, адвокат подсудимой Ольга Мамаева заявляла в СМИ, что в ходе допроса в качестве подозреваемой Вербицкая сообщила, что уголовное дело в отношении неё возбужденно по инициативе тогдашнего и.о. прокурора республики Айдара Иванова. По словам ее защитника, Людмила Вербицкая сказала так: «Иванов имеет ко мне личную неприязнь и угрожал, что испортит карьеру и вылечу из Якутска без трусов».

Отметим, что 5 октября 2021 г. Айдар Иванов назначен заместителем прокурора Еврейской автономной области приказом Генерального прокурора Российской Федерации.