По всей стране состоялась акция «Эстафета добрых дел», инициированная «Единой Россией»

Представители партии, активисты, волонтеры и депутаты оказали различную помощь многодетным семьям мобилизованных и детским садам. Вручили подарки, помогли в заготовке льда и дров, оказали материальную помощь. Также общественность Женского совета сшили теплые вещи и приготовили продукты питания для отправки в госпиталь участникам СВО.

Якутское региональное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» обменялась подарочными наборами для семей мобилизованных с Республикой Карелия. Якутия отправила в Карелию подарки с якутским национальным колоритом, соответственно якутяне получили подарочные боксы с национальным колоритом Республики Карелия. Каждый такой набор отражает особенность региона – в нём собраны национальные или местные продукты, сувениры с достопримечательностями и письма со словами поддержки. Активное участие в доставке и вручении подарков помогли активисты «Молодой гвардии Единой России».

«Это очень хорошая инициатива. Такие идеи ещё больше укрепляют российскую сплочённость и подтверждают, что мы – единая страна, мы все вместе» — первый заместитель руководителя РИК ЯРО Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Сергей Сивцев.

Секретарь первичного отделения Гагаринского округа Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Василий Галуза подарил детишкам детского сада «Бэби Сити» развивающие книжки.

«Хочется, чтобы все дети росли здоровыми, успешными и счастливыми», — отметил Василий Геннадьевич.

Депутат и член Местного политического совета Намского Местного отделения Партии Ньургустаан Жирков, оказал помощь продуктами питания, предоставил 50 кулей картошки семьям мобилизованных бойцов СВО.

Общественность Женского совета и сторонники Партии Намского улуса своими руками сшили теплые вещи и приготовили продукты питания для отправки в госпиталь участникам СВО. Мужчины заготовили лед для семей мобилизованных земляков.

Секретарь Намского Местного отделения Партии «Единая Россия» Алексей Винокуров встретился с участниками СВО, оказал материальную помощь участникам.

Секретарь Оленекского местного отделения Партии, Глава Муниципального района «Оленекский эвенкийский национальный район» РС(Я) Лена Иванова привезла в Якутск собранные волонтерами теплые вещи для отправки мобилизованным в зону СВО.

Добавим, в честь дня рождения «Единой России» представители партии проводят всероссийскую акцию «Эстафета добрых дел». Акция направлена на помощь нуждающимся категориям граждан в решении социально-бытовых вопросов.