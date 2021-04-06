По возгоранию школьного автобуса в Якутии начато следствие

6 апреля 2021 года в средствах массовой информации появилось сообщение о возгорании в школьном автобусе, который доставлял детей в п. Пригородный к началу второй смены в школе.

Сообщается, что 16 детей и двое сопровождающих взрослых были эвакуированы, пострадавших нет, возгорание локализовано.

По данному факту и.о. руководителя следственного управления СК России по Республике Саха (Якутия) Николай Алексеев назначил проведение процессуальной проверки. Следователи установят причины возгорания, проведут работу по установлению иных обстоятельств случившегося, а также дадут правовую оценку действиям либо бездействию должностных лиц, в обязанности которых входит контроль за техническим состоянием транспортных средств, занимающихся перевозкой несовершеннолетних.

По результатам проверки будет принято решение в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством. Ход проверки находится на контроле руководства следственного управления.

Транспортное средство состоит на балансе МУП «Якутская пассажирская автотранспортная компания», где по данному факту также будет проведена служебная проверка.