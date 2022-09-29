Глава Якутии: по вопросам частичной мобилизации должна быть четкая и оперативная обратная связь

Об этом речь шла на заседании проектного офиса по цифровой трансформации отраслей экономики, социальной сферы и государственного управления. Глава напомнил, что в республике внедрена система обратной связи по вопросам частичной мобилизации – это единый номер «122» и работа Координационного центра.

«Каждый день туда поступает большое количество обращений по разным вопросам. Все больше и больше поступает вопросов, связанных с выплатами семьям призванных, оказанием социальной помощи, кредитными каникулами, и другие. Все должно быть четко и оперативно», – подчеркнул Айсен Николаев.

На заседании утвердили показатели рейтинга ведомственных руководителей цифровой трансформации органов государственной власти региона. В рейтинг включены 8 показателей. Например, «доля государственных и муниципальных услуг, предоставленных без нарушения регламентного срока при оказании услуг в электронном виде», также «перевод услуг в электронный вид» и другие.

«Считаю, что такой рейтинг сейчас необходимо внедрять. Это позволит улучшить работу наших ведомств, чтобы жители республики получали качественную обратную связь», – сказал Айсен Николаев и поручил с 1 ноября внедрить данный рейтинг.

Также руководитель региона рассмотрел ход реализации цифровых проектов в жилищно-коммунальном хозяйстве и строительстве.

Айсен Николаев указал ответственным ведомствам обеспечить перевод 100% органов местного самоуправления по курируемым массовым социально значимым муниципальным услугам на электронный формат.

Кроме этого, речь шла о дальнейшем развитии проекта «Объединенный платежный документ» до уровня единой региональной платежной инфраструктуры, масштабировании проекта в районы республики.

Будут реализованы мероприятия по проведению общих собраний собственников помещений в многоквартирных домах в электронном виде. На сайтах подведомственных учреждений жилищно-коммунального хозяйства и энергетики разместят виджет Платформы обратной связи.

Напомним, что 19 августа 2022 года утверждена Стратегия цифровой трансформации ключевых отраслей экономики, социальной сферы и госуправления республики.

Проектный офис – штаб цифровой трансформации региона, возглавляемый Главой Якутии запущен в августе текущего года. В ходе рабочей поездки в республику Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин посетил проектный офис и высоко оценил работу региона по цифровой трансформации.