По вине судоводителя пассажир умер от переохлаждения

В Якутии будут судить судоводителя, по чьей вине от переохлаждения умер пассажир.

Судоводитель на затопленной части сенокосного угодья реки Амги наехал на столб.

40-летнего жителя Якутии обвиняют в нарушении правил безопасности движения и эксплуатации маломерного судна, повлекшем по неосторожности смерть человека. Его пассажир погиб от переохлаждения, передает ЯСИА.

«27 мая 2022 года мужчина, не имея права на управление маломерным судном «Крым», на затопленной части сенокосного угодья реки Амги наехал на столб. Судоводитель вместе с тремя пассажирами оказались в воде. Через непродолжительное время один из пассажиров, выйдя на берег, скончался от переохлаждения», — сообщили ЯСИА в пресс-службе Восточно-Сибирского транспортного прокурора по взаимодействию со СМИ и общественностью.

Уголовное дело направлено прокурором в суд для рассмотрения по существу.