По вине сторонней организации жители Якутска остались без света

В Якутске по вине сторонней организации жители улиц Кальвица и Дзержинского остались без света

При производстве сторонней организацией не согласованных с энергетиками работ был поврежден провод, в результате чего 3 апреля в 17:17 действием защиты произошло отключение воздушной линии 6 кВ Л-4-2, питающейся с подстанции 110 кВ «Восточная». Под ограничения попали частично потребители по улицам Кальвица и Дзержинского г. Якутска.

В ходе осмотра энергетики Центральных электрических сетей ПАО «Якутскэнерго» выявили место повреждения, рядом с которым ведется строительство здания.

В 17:48 ввели в работу линию, что позволило запитать часть потребителей, кроме поврежденного участка. До окончания проведения восстановительных работ без света оставались часть деревянных многоквартирных домов.

Бригада энергетиков в составе 5 человек устранила повреждение и в 21:25 восстановила электроснабжение потребителей в полном объеме.

Необходимо помнить, что работы, проводимые в непосредственной близости от линий электропередачи, могут привести не только к повреждению провода и замыканию на землю воздушной линии, но и к серьезным травмам от поражения электрическим током, порой не совместимых с жизнью.

Энергетики напоминают жителям республики, руководителям организаций и предприятий о необходимости строго соблюдать правила электробезопасности при проведении строительно-монтажных, погрузочно-разгрузочных и иных работ с применением технических средств в охранной зоне линий электропередачи, о внимательном и осторожном управлении автотранспортными средствами вблизи энергообъектов.

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