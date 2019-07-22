По вине пьяной автоледи пострадал ребенок

21 июля около 2-х часов ночи на ул. Строда в мкр. Марха произошло ДТП, в результате которого травмы получил 7-летний ребенок.

Предварительно установлено, 21 июля около 2-х часов ночи водитель 1988 года рождения управляя транспортным средством «Тойота Калдина», следуя по улице Строда, мкр. Марха в сторону улицы Советская, возле дома №2 по улице Советская, не выдержала безопасную скорость движения, не справилась с рулевым управлением, тем самым выехала на полосу предназначенную для встречного направления движения, в результате чего, совершила столкновение с транспортным средством «Тойота Карина» под управлением водителя 1956 года рождения, причинив поломки.

В момент ДТП в салоне «Тойота Калдина» находились 2 брата 12 и 7 лет, а так же сестренка 8 лет, следует отметить, что дети не были пристегнуты при помощи детских удерживающих устройств. Один из мальчиков 7 лет, сидевший на заднем пассажирском сидении с правой стороны, в результате столкновения получил компрессионный перелом позвоночника и был госпитализирован в больницу.

Чуть позже за медпомощью обратился пассажир автомашины «Калдина» 1988 г.р., врачи ему поставили диагноз «ЗЧМТ, СГМ, ушибленная рана лобной области с право» назначено амбулаторное лечение.

Медосвидетельствование выявило у автомобилистки «Тойота Калдина» факт употребления алкогольных напитков. Результат анализа составил 0,686 мг/л.

В отношении автоледи составлен административный материал по ч.1ст. 12.8 КоАП РФ, за управление ТС в состоянии опьянения, а так же составлены материалы по ч.3 ст.12.23 и ст.12.6 КоАП.

Госавтоинспекция призывает всех водителей не допускать нетрезвой езды. Пьяный водитель – угроза для всех участников дорожного движения. О нетрезвых водителях можно сообщать в дежурную часть ГИБДД по телефонам 127, 47-35-69.