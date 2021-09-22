По вашей карте зафиксирована подозрительная операция…

Наиболее распространенным каналом, через который мошенники связываются с жертвой, является телефон. Алмазэргиэнбанк напоминает о простых правилах, как сберечь свои деньги.

Сотрудники банка никогда:

— не потребуют назвать данные карты (полный номер или последние 4 цифры), cvv-код (трехзначный код на обратной стороне карты) и пароли из смс;

— не предложат установить на телефон антивирус и другие приложения;

— не попросят перевести деньги на другие счета и карты.

Звонок с городского номера

Чаще всего аферисты представляются сотрудниками службы безопасности банка, отдела одобрения кредитов, отдела финансового мониторинга или техническими специалистами, другими должностными лицами. Они говорят, что зафиксировали попытку оформить на ваше имя кредитный договор, несанкционированную операцию по вашему счету, несколько неудачных попыток входа в ваш интернет-банк или попытку оформления на ваше имя заказа на покупку/доставку товара.

Мошенники, выдающие себя за сотрудников ФСБ, полиции или прокуратуры, могут сообщить вам о том, что сейчас проводится операция по поимке сотрудника банка, который незаконно выдает займы. При этом вас попросят не звонить в банк, так как это якобы может помешать расследованию. В отдельных случаях вас могут напугать уголовной ответственностью за препятствование расследованию – все зависит от фантазии злоумышленника.

Аферист предложит вам сделать отмену операции, перевести средства на «защищенный резервный счет», чтобы они находились в безопасности. К слову, такого понятия не существует. Только перед этим, скажет он, надо провести верификацию, чтобы удостовериться, что это действительно вы. Нужно сообщить номер, срок действия карты и три цифры с обратной стороны.

Возможно этот момент насторожит вас, и вы спросите собеседника, зачем ему эти три цифры, ведь их точно никому нельзя сообщать. На это мошенник ответит вам, что сотруднику безопасности банка можно. А чтобы вы не сомневались, сейчас вам придет СМС-сообщение с официального номера банка об открытии резервного счета.

И действительно скоро вам придет СМС с номера банка, с которого вы получаете отчеты о платежах и зачислениях. В нем секретный код, никому его не сообщайте, даже мне! – предупредит вас звонящий. Зато попросит продиктовать все реквизиты вашей карты. Это нужно для того, чтобы завершить операцию по переводу ваших средств на безопасный счет, скажет мошенник… Чаще всего обман граждан происходит по такой схеме.

Как всё обстоит на самом деле

Смс-сообщение вы получите с номера банка потому, что аферист уже оставил на сайте кредитного учреждения заявку на «дистанционное резервирование счета для бизнеса», указав ваш номер. Это делается для того чтобы история казалась максимально правдоподобной. На самом деле вы получаете СМС-уведомление от банка для подтверждения этой заявки.

Для еще большей убедительности в процессе разговора злоумышленники могут переключать вас на других псевдосотрудников службы безопасности банка и роботизированные системы. Их цель – убедить вас, что все действительно реально, чтобы вы сами провели все операции по переводу денег.

Получив от вас конфиденциальную информацию, мошенники списывают деньги с ваших счетов. Помимо этого, часто жертва, предоставив все персональные данные, одобряет, тем самым, оформление на свое имя кредита. В этом случае вы теряете не только средства со своих счетов, но и сумму одобренного кредита.

О чём надо помнить

Если вы сами сообщите преступникам секретную информацию о своих картах и счетах, вернуть деньги через банк не получится. Поэтому не доверяйте незнакомцам и не поддавайтесь на их уловки.

Самым разумным будет во время звонков якобы из банка или службы мониторинга просто сказать: «Мне некогда!» и немедленно сбросить звонок, чтобы обезопасить себя.

При поступлении СМС или иных сообщений о том, что: ваша карта заблокирована; заблокирована сумма оплаты; есть проблемы с проведением операции и т.д. – ни в коем случае не перезванивайте на указанные в сообщениях номера телефонов и не переходите по указанным в сообщениях ссылкам.

Обратитесь в банк самостоятельно, вручную набрав номер официального телефона горячей линии, указанный на обратной стороне банковской карты. В Алмазэргиэнбанке – это 8-800-100-34-22 или 8(4112)34-22-22.