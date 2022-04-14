По уровню предлагаемой зарплаты Якутия на 4-м месте в РФ

Служба исследований hh.ru, крупнейшей российской онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников, проанализировала изменения средних предлагаемых зарплат в регионах России. В целом по стране среднее предложение работодателей за год выросло на 2 522 рубля: с 50 258 рублей в марте 2021 года до 52 780 рублей в марте 2022 года.

В целом по уровню предлагаемых в марте этого года зарплат первое место занимает Чукотский АО (81 051 рубль), на втором месте с небольшим отставанием — Магаданская область (80 403 рубля), на третьем — Ямало-Ненецкий АО (76 671 рубль). Республика Якутия занял 4 место по уровню средней предлагаемой зарплаты в стране (76 104 рублей).

Лидерами по приросту зарплатных предложений стали Забайкальский край (+5 463 рубля, до 59 640 рублей), Брянская область (+4 826 рубля, до 47 088 рублей), Ленинградская область (+4 762 рубля, до 50 468 рублей), Республика Карелия (+4 619 рублей, до 46 435 рублей), Свердловская область (+4 547 рублей, до 48 957 рублей) и Приморский край (+4417 рублей, до 60 118 рублей). Республика Саха (Якутия) также попала в Топ-20 и по годовому приросту заработной платы заняла 12 место по стране (+3925 рублей, до 76 104 рублей).