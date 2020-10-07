По улице Космонавтов будет ограничено движение транспорта

Управление дорог Окружной администрации города Якутска сообщает о том, что 8 октября 2020 года с 09.00 до 22.00 ч. будет временно ограничено движение транспортных средств по улице Космонавтов на пересечении с Окружным шоссе в связи с работами по устройству сетей газопровода. Работы осуществляет АО «Сахатранснефтегаз».

Фото: Якутск.рф Источник: Якутск.рф

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