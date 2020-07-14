14.07.2020
16:10
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Происшествия

По улицам Якутска разгуливал мужчина с ножом

В столице Якутии задержан мужчина с ножом, фотография которого разошлась ранее в социальных сетях и мессенджерах. Как ЯСИА сообщили в пресс-службе регионального МВД, задержанный употреблял алкоголь на протяжении нескольких дней.

«По распространенной в сети фотографии мужчины с ножом, сообщаем, что около 11:00 часов он был установлен участковым уполномоченным полиции и доставлен для разбирательств в отдел полиции №1 МУ МВД России “Якутское”», – отметили в МВД.

В настоящее время 29-летний житель Якутска проходит процедуру медицинского освидетельствования на алкоголь. Со слов задержанного, он употреблял спиртные напитки на протяжении нескольких дней. Проводится проверка.

Фото: SAKHALIFE.RU
Источник: https://ysia.ru/v-yakutske-zaderzhali-muzhchinu-razgulivavshego-s-nozhom-po-ulitsam/
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