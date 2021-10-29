По страшному ЧП в Якутии возбуждено уголовное дело

Вилюйским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Республике Саха (Якутия) возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.3 ст. 109 УК РФ – причинение смерти по неосторожности двум лицам – по факту гибели двух человек после тушения пожара в жилом доме, расположенном в селе Верхневилюйск.

Согласно материалам уголовного дела, 29 октября 2021 года в результате возгорания квартиры в многоквартирном жилом доме погиб 22-летний молодой человек. Доставленная в медицинское учреждение 31-летняя женщина, несмотря на усилия врачей, скончалась.

Кроме того, пострадали мальчик 4 лет и 5-летняя девочка, которые находились в квартире. В настоящее время они находятся в больнице, им оказывается необходимая помощь.

На месте происшествия следователем СКР совместно с дознавателями МЧС России проведен осмотр, в ходе которого изъяты предметы, имеющие значение для уголовного дела.

В рамках расследования проводится комплекс следственных действий, направленных на установление причин и обстоятельств произошедшего, назначены необходимые экспертные исследования.

Расследование продолжается.