По следам творений Марии Дегтяревой

25 апреля в Арт-салоне «Симэх» состоится открытие выставки народного мастера села Хатассы Марии Дегтяревой «Айымньыларым арыйбыт аартыктарынан» (По следам моих творений). Начало в 16.00

Мария Сергеевна Дегтярева родилась 4 октября 1954 года в селе Жемкон Орджоникидзевского района, является народным мастером с. Хатассы, мастером народных художественных промыслов.

После окончания средней школы-интерната г. Якутска работала на сельскохозяйственном производстве в селе Хатассы. Со временем увлеклась традиционным национальным шитьём. Для получения опыта, знаний, умений устроилась швеёй в ОАО «Сахабулт».

Первые стилизованные сценические костюмы появились, когда внуки Марии Сергеевны стали участвовать в разных конкурсах, концертах и фестивалях. Но тяга к исконному традиционному шитью победила и привела мастерицу к декоративно-прикладному искусству.

Глава городского округа «город Якутск» Евгений Григорьев наградил Марию Дегтяреву Почётной грамотой «За неоценимый вклад в развитие и сохранение народного творчества, высокий профессионализм основательницу семейной династии мастериц».

Выставка распахнёт свои двери 25 апреля и будет работать до 2 мая по адресу: ул. Аржакова д. 6, Арт-салон «Симэх».



