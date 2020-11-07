По сигналу в соцсетях в улус выехал замминистра

В социальные сети главы Якутии Айсена Николаева 6 ноября поступило сообщение от медицинского работника из Таттинского улуса о нехватке медицинского кислорода в баллонах для ИВЛ-аппарата. Сегодня, 7 ноября, по поручению главы Якутии первый заместитель министра здравоохранения республики Алексей Яковлев выехал в район для проведения проверки организации медицинской помощи в районе. Также он доставит в район кислородные баллоны и другие медицинские товары.

В последствии выяснилось, что медицинский кислород в наличии есть, но его запас заканчивается. Из столицы республики он должен был поступить на следующей неделе из-за задержки в связи с ледоставом.

Также в районе имеется 60 инфекционных коек, 15 провизорных коек, три реанимационных койки, три аппарата ИВЛ и 12 кислородных концентраторов, которые также используются в ИВЛ-аппаратах.

Напомним, что в пятницу в ходе ВКС с медицинскими работниками республики и прямого эфира в социальных сетях Айсен Николаев еще раз напомнил всем, что он уделяет большое внимание работе с обращениями граждан в социальных сетях.

Минздрав также работает с обращениями граждан и оказывает методическую и практическую помощь районным медицинским учреждениям.