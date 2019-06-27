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По результатам проверки в «Якутскэкосети» возбуждено уголовное дело

Прокуратура города Якутска Республики Саха (Якутия) с привлечением специалистов Контрольно-счетной палаты города Якутска провела проверку исполнения законодательства о целевом и эффективном использовании бюджетных средств.

Согласно материалам проверки прокуратуры муниципальное унитарное предприятие «Жилкомсервис» предоставило ООО «Якутскэкосети» займы в размере свыше 43 млн. рублей. При этом предоставление займов не входит в уставные цели предприятия, они выданы обществу в отсутствие согласия собственника.

ООО «Якутскэкосети» при наличии на счетах достаточных денежных средств, действий по полному возврату в установленный срок предоставленных займов не предприняло. Сумма задолженности общества на момент проверки прокуратуры составила более 33 млн. рублей, чем МУП «Жилкомсервис» причинен имущественный ущерб в особо крупном размере.

Кроме того, между предприятием и обществом заключены договоры вывоза и захоронения твердых коммунальных и жидких бытовых отходов.

Согласно подписанному сторонами акту сверки взаимных расчетов по состоянию на апрель 2019 года дебиторская задолженность ООО «Якутскэкосети» перед предприятием составила более 73 млн. рублей.

ООО «Якутскэкосети» действия, направленные на погашение имеющейся задолженности не предприняты, имеющиеся в распоряжении денежные средства направлены на другие нужды (погашение задолженности по другим кредитным договорам, выдача займа).

Прокуратура города Якутска направила в связи с этим материалы проверки в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании.

По результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 165 УК РФ (причинение имущественного ущерба собственнику или иному владельцу имущества путем злоупотребления доверием при отсутствии признаков хищения, причинившее особо крупный ущерб).

В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные мероприятия.

В отношении МУП «Жилкомсервис» по материалам проверки прокуратуры по указанным и иным фактам проводится процессуальная проверка, ход и результаты которой находятся на контроле.

Источник: Генеральная прокуратура России. На фото: директор "Якутскэкосети" Денис Тон.
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