По республике горят мусор и бесхозные строения

Информация о техногенных пожарах, произошедших на территории Республики Саха (Якутия):

11 августа 2019 г. в 10.06 на пульт «01» поступило сообщение о том, что горит бесхозное дощатое строение на улице Мегино-Кангаласская г.Алдана. К моменту прибытия первого пожарно-спасательного подразделения, через три минуты, горел сарай. В результате пожара огнем повреждено строение по всей площади 30 кв.м. Причина предположительно – неосторожное обращение с огнем. Виновный и ущерб устанавливаются.

11 августа 2019 г. в пожарно-спасательную службу поступило 7 сообщений о возгорании мусора и травы: г.Якутск-1; Мирнинский район, п.Айхал-1; Оймяконский район, п.Усть-Нера-1; Алданский район, с.Ылымах-1, г.Алдан-1; г.Нерюнгри-1 и г.Ленск-1. В результата возгорания огнем повреждены мусор и трава на общей площади 96 кв.м. Причина предположительно – неосторожное обращение с огнем. Виновный и ущерб устанавливаются.

11 августа 2019 г. в 18.06 на пульт «01» поступило сообщение о пожаре в бесхозном металлическом строении на переулке Ленина-Геологов г.Нерюнгри. К моменту прибытия первого пожарно-спасательного подразделения горел пристрой. В результате пожара огнем повреждены пристрой и обшивка на общей площади 8 кв.м. Причина, виновный и ущерб устанавливаются.

11 августа 2019 г. в 21.36 на пульт «01» поступило сообщение о пожаре бесхозного строения на ФАД Лена Алданского района. К моменту прибытия первого пожарно-спасательного подразделения горело строение. В результате пожара огнем повреждено строение по всей площади. Причина предположительно – неосторожное обращение с огнем.

Главное управление МЧС России по Республике Саха (Якутия) напоминает: соблюдайте правила пожарной безопасности! Не допускайте неосторожного обращения с огнем, детской шалости с огнем, будьте внимательны при использовании электроприборов и электрообогревателей, следите за состоянием электропроводки в ваших домах, квартирах и автомашинах! Не оставляйте детей без присмотра! Соблюдайте правила безопасности при использовании печи, следите за состоянием дымоходов!