По региональным дорогам опасения нет

Первый заместитель Председателя Правительства РС (Я) Алексей Колодезников проинспектировал реализацию национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» на региональных дорогах «Умнас» и «Амга». Кроме того он проверил исполнение программы Устойчивое развитие сельских территорий, в рамках которой в 2019 году будут введены в эксплуатацию после строительства и реконструкции 58,4 км автомобильных дорог регионального и местного значений.

Объекты национального проекта на автомобильных дорогах «Умнас» и «Амга» будут сданы в октябре этого года. Напомним, три участка автомобильной дороги «Умнас» в этом году вошли в нацпроект «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Один участок был введен в августе этого года, еще два участка на 66 км (возле зоопарка «Орто Дойду») и 92 км, за п. Мохсоголлоох, уже готовы и ждут ввода.

В общей сложности на трех объектах автодороги будет введено 15,45 км. Из них на 11,43 км была применена инновационная технология холодного ресайклинга, при которой грунт укрепляется в результате дробления асфальтобетонного лома. Преимуществом ресайклинга является качество слоя и структурная целостность дорожной одежды. Данная технология – новшество для нашего региона, но при этом перспективы и будущие масштабы использования велики.

По мнению Алексея Колодезникова, данная технология на практике ничем не уступает традиционной и в то же время в разы экономит средства. Это позволяет вводить после капитального ремонта и реконструкции в десятки раз больше километров дорог.

На автомобильной дороге «Амга» 38-43 км, возле с. Чуя Мегино-Кангаласского района, сейчас ведутся работы по укреплению откосов и устройству дорожной одежды. 10 октября этот участок будет введен в эксплуатацию, сообщили представители подрядной организации. Еще 10 км дороги «Амга» между с. Майя и с. Чуя на 43-53 км будут введены в 2020 году.

Кроме всего прочего Алексей Колодезников побывал на объекте, который реализуется по программе Устойчивое развитие сельских территорий. В рамках данной программы дорожные работы сейчас идут в Мегино-Кангаласском, Чурапчинском и Таттинском улусах. 6 объектов, участвующих в подпрограмме, будут введены в текущем году. Всего на эти цели было выделено 1 млрд рублей. Алексей Колодезников посетил два объекта. Один из них находится в с. Хорообут Мегино-Кангаласского улуса. Этот участок дороги поделен на три пусковых комплекса. Реконструкция участка рассчитана на три года. Первый отрезок – 3,4 км – будет введен уже в октябре этого года. Второй объект расположен в Хангаласском улусе, рядом с с. Октемцы. Участок, протяженностью 7,150 км будет введен в 2020 году. Здесь первый зампред отметил недостаточно эффективное использование средств на реконструкцию. В частности то, что на объекте реконструкция еще 2 км дороги перенесена на будущие годы. На основании выявленного Алексей Колодезников дал поручение по завершению оставшихся 2 километров подъездной дороги к с. Октемцы.

По итогам объезда Алексей Колодезников высоко оценил готовность всех объектов. Помимо необходимости продолжения работы по приведению региональной дороги «Умнас» в нормативное состояние, первый зампред отметил, что эффективное использование средств не зависит от того, из какого бюджета выделены деньги, так как цель данных работ единая – привести в нормативное состояние дороги республики. К слову, в 2020 году в Хангаласском районе на автодороге «Умнас» будут введены еще два объекта, общей протяженностью 6 км.