По публикации SakhaLife наказано предприятие, загрязнившее реки в Верхоянье

По публикациям в средствах массовой информации Якутской природоохранной прокуратурой организована проверка по данным о загрязнении водных объектов.

В ходе проведенных органами контроля по требованию прокуратуры внеплановых проверок установлено, что загрязнение рек Адыча и Сентачан в Верхоянском районе допущено акционерным обществом «Звезда» в результате аварии, произошедшей при ведении работ по добыче золота. При этом обществом органы экологического надзора об аварии на производственном объекте — руднике «Сентачан» не уведомлены.

Кроме того, в нарушение требований Водного кодекса Российской Федерации, Федерального закона «Об охране окружающей среды» хозяйствующим субъектом осуществлялось строительство водохранилища на руч. Шумный (приток р. Сентачан) в отсутствие разрешения на пользование водным объектом, а также с нарушением экологических требований, установленных техническом проектом.

По указанным фактам органами государственного экологического надзора недропользователь и его должностные лица привлечены к административной ответственности по статьям 7.6 (использование водного объекта без разрешительных документов), 8.5 (сокрытие экологической информации), 8.13 (нарушение требований к охране водных объектов, которое может повлечь их загрязнение), 8.33 (нарушение правил охраны среды обитания водных биологических ресурсов), 8.48 (осуществление хозяйственной деятельности без согласования с федеральным органом исполнительной власти в области рыболовства) с назначением административных штрафов на общую сумму 356 тыс. руб. По выданным предписаниям проводятся работы по устранению нарушений.