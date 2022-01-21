По просьбам якутян заделан проход на ипподром, где произошла трагедия

На платформу OneClickYakutia поступило обращение с предложением закрыть «народную тропу» через ипподром АГАТУ: «Калитка со стороны ул. Автодорожная до сих пор открыта. Там где угол улиц Автодорожная и К. Уткина. Это территория должна быть закрыта для публичного посещения. Особенно после ужасного случая 29 декабря с человеческой жертвой. Там могут быть не только собаки, там и лошади, коровы, тем более место безлюдное и опасно само по себе».

В очередной раз проход был заделан администрацией учреждения. Руководство АГАТУ @agatu_news , которому принадлежит ипподром, неоднократно ранее закрывали проход через ипподром, но люди его снова открывают. Есть надежда, после трагического случая больше не будут ломать забор, сообщает OneClickYakutia.