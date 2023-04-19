19.04.2023
20:31
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Погода

По прогнозу завтра на дорогах гололед! — ГИБДД

Синоптики прогнозируют выпадение смешанных осадков и понижение температуры ночью. На дорогах возможно образование гололедицы и снежного наката.

Госавтоинспекция призывает водителей отказаться от опасных маневров, выбирать пониженный скоростной режим, быть бдительными и соблюдать ПДД.

Пешеходам советуем перед переходом проезжей части убедиться в полной остановке автомобилей, так как их тормозной путь на заснеженной асфальтовой дороге значительно увеличивается.

Фото: тгк Столичная госавтоинспекция
Источник: тгк Столичная госавтоинспекция

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