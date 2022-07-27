По проекту «Местные кадры в промышленность» трудоустроились тысячи якутян

Во вторник во время прямого эфира первый зампред Госкомзанятости Якутии Анастасия Позднякова заявила, что за полгода по проекту «Местные кадры в промышленность» трудоустроились 6700 человек — больше, чем за аналогичный период в прошлом году, передает ЦУР Якутии.

«Вакансий у нас очень много — более 12 тысяч. Из них более шести тысяч — рабочие профессии», — сказала Анастасия Позднякова, подчеркнув, что работ на постоянной основе больше, чем вахтовым методом.

Она отметила, что все вакансии доступны в единой цифровой платформе «Работа в России» — trudvsem.ru. Республиканский проект «Местные кадры в промышленность» действует шестой год, в проекте участвует более 43 компаний.