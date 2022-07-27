27.07.2022
18:20
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Экономика
По проекту «Местные кадры в промышленность» трудоустроились тысячи якутян
Во вторник во время прямого эфира первый зампред Госкомзанятости Якутии Анастасия Позднякова заявила, что за полгода по проекту «Местные кадры в промышленность» трудоустроились 6700 человек — больше, чем за аналогичный период в прошлом году, передает ЦУР Якутии.
«Вакансий у нас очень много — более 12 тысяч. Из них более шести тысяч — рабочие профессии», — сказала Анастасия Позднякова, подчеркнув, что работ на постоянной основе больше, чем вахтовым методом.
Она отметила, что все вакансии доступны в единой цифровой платформе «Работа в России» — trudvsem.ru. Республиканский проект «Местные кадры в промышленность» действует шестой год, в проекте участвует более 43 компаний.
Фото: ЦУР Якутии
Источник: ЦУР Якутии
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