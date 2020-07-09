По проекту «Местные кадры в промышленность» уже трудоустроено 1673 якутянина

Первый заместитель председателя правительства Якутии Алексей Колодезников 9 июля в режиме видеоконференцсвязи провёл совещание с главами муниципальных районов и городских округов республики по актуальным вопросам органов местного самоуправления.

На совещании заслушана информация о влиянии пандемии на ситуацию на рынке труда и мерах по содействию занятости населения в республике. Председатель Государственного комитета РС (Я) по занятости населения Степан Москвитин сообщил, что государственной службой занятости организован ежедневный мониторинг ситуации на рынке труда, разработка и внесение предложений по её стабилизации. За время пандемии изменён механизм предоставления государственных услуг в сфере занятости, автоматизированы процессы подачи заявления в службу занятости, что сделало их максимально доступными и удобными для населения.

Так, посредством портала «Работа в России» и Единого портала госуслуг в целях поиска подходящей работы и регистрации в качестве безработных в органы службы занятости населения республики обратились 31702 человек, (на 60,6% больше аналогичного периода прошлого года (19229 человек)), из них с 1 марта 23712 человек.

В 2020 году по приоритетному проекту «Местные кадры в промышленность» поставлена задача по трудоустройству не менее 9 тысяч человек из числа граждан, постоянно проживающих в республике. По итогам 1 квартала промышленными компаниями- участниками проекта трудоустроено 1673 человек (18,6% от годового показателя) из местных жителей. В частности, Степан Москвитин сообщил, что в текущем году в целях замещения работников Чаяндинского НГКМ местными трудовыми ресурсами между Государственным комитетом РС (Я) по занятости населения, ООО «ГазАртСтрой» и ООО «Стройтрансгаз Трубопроводстрой» заключены соглашения о взаимном сотрудничестве по реализации проекта «Местные кадры в промышленность» на период 2020-2021 гг.

О реализации программы «Комплексное развитие сельских территорий» на 2020 год на совещании выступил первый заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства РС (Я) Сергей Владимиров. Он озвучил, что в 2020 году в рамках реализации государственной программы РФ «Комплексное развитие сельских территорий», между Федеральным дорожным агентством и Правительством РС (Я) заключено Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта РФ.

В связи с этим на территории республики в текущем году будут| выполнены работы по реконструкции 4 участков автомобильных дорог общего пользования с твёрдым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к общественно значимым объектам населённых пунктов, расположенных на сельских территориях, с общим объёмом финансирования 488 346,7 тыс. рублей, в том числе из федерального бюджета 387 259,7 тыс. рублей. Всего по итогам года в рамках данной программы запланирован ввод 21, 24 км дорог.

Также на совещании заслушана информация о ходе исполнения местных бюджетов на 1 июня 2020 года и принятых мерах, направленных на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с профилактикой и устранением последствий распространения новой коронавирусной инфекции.

Подводя итоги совещания, Алексей Колодезников указал главам районов и городских округов республики взять на контроль подготовку к отопительному сезону, в том числе социальных объектов и жилфонда, и провести работу по организации и выполнению планов по кормозаготовительной работе. Также первый вице-премьер рекомендовал им в рамках проекта «Местные кадры в промышленность» активно заняться трудоустройством населения в промышленные предприятия. Кроме этого, первый зампред подчеркнул необходимость полного освоения средств, предоставленных из федерального и государственного бюджета на реализацию национальных проектов и государственных программ.