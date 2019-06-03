По постановлению прокуратуры Мирного организация оштрафована

Прокуратура г. Мирного провела проверку соблюдения законодательства о противодействии коррупции в АО «Негосударственный пенсионный фонд «Алмазная осень».

Установлено, что в акционерное общество принят на работу сотрудник, ранее занимавший должность федеральной государственной гражданской службы в подразделении Федеральной налоговой службы.

В нарушение Федерального закона «О противодействии коррупции» организация не сообщила в установленный законом срок бывшему работодателю о приеме его на работу.

Прокуратура г. Мирного возбудила в связи с этим в отношении юридического лица дело об административном правонарушении, предусмотренном ст. 19.29 КоАП РФ (незаконное привлечение к трудовой деятельности бывшего государственного служащего).

Суд рассмотрел и согласился с позицией прокурора, признав общество виновным в совершении административного правонарушения с назначением наказания в виде штрафа в размере 100 тыс. рублей.

Примечание:

Решение суда не вступило в законную силу.