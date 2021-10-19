По поручению Путина — новые льготы для дальневосточников

Путин поручил подумать о том, чтобы на Дальнем Востоке выплачивать за третьего ребенка (или последующих детей) единовременное пособие в 1 млн рублей с возможностью потратить деньги на покупку жилья в регионе, сообщает РИА Новости.

Помимо этого, Путин поручил до 1 ноября подумать о распространении «дальневосточной ипотеки» на врачей и учителей, проработавших на Дальнем Востоке не менее 5 лет

Так же Путин поручил до 1 ноября представить предложения о выделении дополнительных средств на субсидирование льготных авиаперевозок с Дальнего Востока.

Владимир Путин поручил правительству рассмотреть возможность увеличить туристический кешбэк за поездки на Дальний Восток до 40 тысяч рублей, об этом говорится на сайте Кремля.

Путин поручил проработать создание в РФ государственной системы мониторинга состояния многолетней мерзлоты, предусмотрев средства в бюджете.