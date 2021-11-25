По объявлениям на Юле жителям Якутска позвонили мошенники и…

В Якутске участились случаи, когда граждане пострадали от мошенников, звонивших по обявлениям на Юле. Так, 43-летняя горожанка разместила объявление в приложении «Юла» о продаже шкафа. В этот же день ей позвонил «потенциальный покупатель» и сообщил, что хотел бы приобрести шкаф и в качестве оплаты готов прямо сейчас перевести денежные средства на её банковскую карту. Женщина продиктовала номер своей банковской карты, а также назвала по просьбе «покупателя» код, поступивший в смс-сообщении, после чего с её карты было списано 10 тысяч рублей.

В дежурную часть МУ МВД России «Якутское» поступило заявление от 43-летнего жителя г. Якутска. Мужчина сообщил, что разместил на сайте «Юла» объявление о продаже соковыжималки. Вскоре с ним связался потенциальный покупатель, который пожелал приобрести выставленный на продажу товар. Для перевода денежных средств он попросил назвать ему номер банковской карты. Потерпевший продиктовал номер своей карты, затем ему на сотовый телефон пришел код подтверждения, который он также сообщил лжепокупателю по его просьбе. После этого у заявителя с банковской карты было списано 99 876 рублей.

Уважаемые якутяне! Полиция призывает быть более бдительными. Никогда не сообщайте непредназначенную для третьих лиц информацию о своей банковской карте! Особенно CVV-код, расположенный на оборотной стороне карты, или коды, поступившие по смс, в том числе пароли. Если у вас начинают про них спрашивать, лучше сразу оборвать разговор. Мошенники под любым предлогом пытаются узнать именно эти данные, поскольку они позволят завладеть вашей картой на расстоянии и опустошить ваш счет!