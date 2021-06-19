По обращению жителей Усть-Янского улуса против строительства атомной станции

«Круглый стол» по строительству АЭС малой мощности в Усть-Куйге пройдет 25 июня в 16.00 на площадке Общественной палаты республики

По обращению жителей и представителей общественных организаций в СМИ о деятельности по размещению объекта «Строительство атомной электрической станции малой мощности с реакторной установкой РИТМ-200Н мощностью не менее 55 МВт», Общественная палата Республики Саха (Якутия) 25 июня 2021 года в 16.00 часов (время якутское) проводит круглый стол в дистанционном формате на платформе Zoom.

На круглый стол приглашены представители законодательной власти Республики Саха (Якутия), исполнительных органов государственной власти Республики Саха (Якутия), органов местного самоуправления Усть-Янского и Верхоянского районов, госкорпорации «Росатом».

Общественная палата приглашает к участию всех неравнодушных граждан. Для регистрации и участия в мероприятии необходимо направить сообщение с указанием ФИО на электронный адрес почты oprs11@mail.ru в срок до 12.00 часов (время якутское) 25 июня 2021 года.

Телефоны для справок:

(4112) 508-375; (4112) 508-374; (4112) 508-373

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