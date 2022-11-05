05.11.2022
17:38
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Происшествия

По Нерюнгри бродят безнадзорные лошади

В Серебряном Бору ходят лошади, одна очень худая, это те самые лошади, которые ежегодно ходят по поселку до самого снега, дербаня помойки, сообщает тгк Neruinfo. Местная администрация пыталась урегулировать вопрос с хозяином, он обещал пристроить животных либо забить. Но в итоге просто выгнал животных на улицу!!!

Фото: тгк Neruinfo
Источник: тгк Neruinfo

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