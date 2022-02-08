По Лене будут ходить суда с элементами искусственного интеллекта

В городе Чкаловск Нижегородской области ведется строительство пассажирских судов Метеор 120Р. Конструкторское бюро им. Р.Е. Алексеева, где готовят скоростные теплоходы для нужд республики, посетил министр транспорта и дорожного хозяйства Владимир Сивцев.

Как было заявлено ранее, с 2023 по 2025 годы по программе льготного лизинга Минпромторга России в Якутию поставят три таких судна. Но в ходе рабочей встречи Сивцев договорился, чтобы Метеор 120Р поставили в более ранние сроки.

Таким образом, выпуск первого Метеора запланирован в ноябре 2022 года. Судно будет применено в навигацию 2023 года на рейсах по социально-значимым маршрутам республики.

Метеор рассчитан на 120 пассажиров, автономность плавания составляет восемь часов, крейсерская скорость — до 75 км/ч, дальность хода порядка 600-700 км. Двигатель является малошумным и экологичным. Также на судне внедрена интегрированная система управления с элементами искусственного интеллекта.

Судно соответствует требованиям перевозки людей с ограниченными возможностями, обладает высокой топливной эффективностью, уменьшенным волнообразованием, сниженным уровнем шума и вибрации, а также повышенным комфортным салоном для пассажиров.

Напомним, что в прошлом году компания «Ленатурфлот», дочернее предприятие ЛОРПа, приобрела по программе льготного лизинга Минпромторга России у два скоростных судна «Валдай-45Р», которые также были построены конструкторским бюро им. Р.Е. Алексеева.