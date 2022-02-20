По коням! Акция смелых женщин Якутии

Как сообщает Телеграм-канал зампреда Ольги БАЛАБКИНОЙ, якутские женщины, организовали конный поход посвященный съезду женщин республики.

Напоминаем, очередной, уже XV съезд женщин Якутии, состоится 1-4 марта в столице Республики Саха (Якутия) г. Якутске. Одновременно с ним пройдет Дальневосточный женский форум.

В деловой программе съезда запланированы нескольких сессий по темам демографии, образования, «законодательная власть и женщина, действия». Участники по традиции поделятся успешными практиками деятельности женских общественных объединений, обменяются опытом развития и продвижения бизнеса.

И, конечно, съезд затронет темы красоты, здоровья, моды. На fashion-показе примет участие московский дизайнер, основатель и владелец бренда «ДУШЕГРЕЯ» Наталья Новикова, а также известные якутские фирмы, такие, как ателье «Кэрэ», «СахаБулт», «Оhуор Утум», «СОЛКО», «БохоСтиль».