По каким адресам запланировано отключение света, воды и тепла

Единая дежурно-диспетчерская служба города Якутска сообщает о плановых отключениях электроэнергии, воды и подачи газа в связи с ремонтными работами ресурсоснабжающих предприятий и организаций в четверг, 10 ноября (указано плановое время выполнения работ).

ЦРЭС

— отключение электроэнергии:

08.30 – 16.00 — ул. Кржижановского, 28, 28/2, ул. Дзержинского, 58-70а, ул. Кирсанова, 1/2-19/6, ул. Авиационная, 2-8/2.

09.00 – 16.00 — ул. Чернышевского, с 26 по 48, ул. Крупской, 9, 9/1, ул. Чепалова, с 1 по 6/1, ул. Ленина, 45, ул. Строда, с 1 по 14.

09.00 – 17.00 — ул. Автодорожная, 38/34Б, мкрн. Малая Марха, Хатын-Юряхское шоссе 7 км.

09.30 – 12.00 — ул. Дзержинского, 42/3, 42/4, 44Б, ул. Билибина, с 12 по 39 с др.

14.00 – 17.00 — Намцырский тр. 1-18 км, мкрн. Марха.

08:30-16:00 – Дзержинского 58, 58/1, 60, 62, 64, 64/1, 66, 66/1, 66/2, 68, Авиационная 2, 4, 5, 8/2, Кирсанова 1/2, 1/5, 3/2, 3/4, 7/3, 11/2, 17/2, 17/4, 17/7А, 19/6, Кржижановского 28, 28/2 – капитальный ремонт ВЛ;

09:00-12:00 – СОТ Тундра, Хатын-Юряхское шоссе 7 км А-17, Просторы Тундры 39, 41/2, Кедровая 54 – работы по технологическому присоединению потребителей;

09:00-16:00 – Чернышевского 26, 30, 30/1, 32А, 34, 34/1, 34/2, 36, 36/2, 36/3-40, 44, 46/1, 48, Строда 1, 2/4, 2/6, 3, 4, 8, 14, 38, 40, 68, 70, 76, Крупской 1, 3, 3/1, 3/4, 5, 5/3, 5/4, 7/1, 7/3, 9/1, 13, 39/1, пр. Ленина 45, Ярославского 36/1, 36/2, 40/2, 40/3, 44, 45, 48, 51, 53, 55/1, 59/1, Чепалова 1- 6/1, 7/1, 11/1, 11/3, 14, 22/2, 23, 25/1, 29, 30, 32, 34, 35, 46/3, 53, 56, 58, 59, 62, 62/1, Громова 1/1, 3, 3а, Тимирязева 2, 8, 10, 10/2, 14 – капитальный ремонт ВЛ.

09:30-12:00 – Билибина 12, 14, 17, 19, 21, 27, 33, 39 с дробями, Дзержинского 42/3, 42/4, 44в – техническое обслуживание трансформаторной подстанции;

13:00-17:00 – Автодорожная 38/34 Б – работы по технологическому присоединению потребителей;

14:00-17:00 – Намцырский тракт 1 км-18 СОТ Сосновый Бор, 2 км уч. 21665, Экспериментальная 1-11, 18, 19/1, 19в, 39, Есенина 1/1, 2, 2/2, 2В, 2/4, 3/1А, 4, 5, 5А, 6, 6а, 7, 8а, 8/8, 6, 8/8, 10/3, 12А, 13, 14, 18, 21/1, 21, пер. Свободный 11, Заводская 2, 2/1, 4, 4/2, 4/1, 3, 4/1, 4/2, 5, 8/1, 9/2, 9, 10, 10а, 10/2 маг, 14/2, 11/2, 11/3, 11/5 /2эт./, 13/1, 15, 17, 19, 11/4, 11/5, 20/1, 20/2, 23, 26, 29, 30 12, 14, 18, 11/5 /2эт./, 31 /2эт./, 21, 16, 24, 20, 31 /2эт./, Столовая школы №2, Кирпичная 1/1, 1Б, 7, Зеленая 2, Намцырская 8, 9, 12, 15/1 – ремонт оборудования подстанции.

ЯТЭЦ

— отключение горячего водоснабжения:

09.00 – 14.00 — ул. Лермонтова, 88, 90, 90/1, 90/2, 90/3, 90/4, 92/2, 94/1, 94/3, ул. Гоголя, 6, ул. Петровского, с 13 по 23 с др., ул. Каландаришвили, с 17 по 46 с др., ул. Лермонтова, с 93 по 119 с др., ул. Ойунского, с 16 по 26 с др., ул. П. Морозова, 2.

09.30 – 12.00 — ул. Халтурина, 14/4.

— отключение холодного водоснабжения:

09.00 – 14.00 – ул. Лермонтова, 88, 90, 90/1, 90/2, 90/3, 90/4, 92/2, 94/1, 94/3, ул. Гоголя, 6, ул. Петровского, с 13 по 23 с др., ул. Каландаришвили, с 17 по 46 с др., ул. Лермонтова, с 93 по 119 с др., ул. Ойунского, с 16 по 26 с др., ул. П. Морозова, 2.

09.30 – 12.00 — ул. Якутская, 23, 25, 27, 29.

АО «Теплоэнергия»

— отключение теплоснабжения:

09.00 – 11.00 — ул. Ярославского, 30/2, 30/2а, ул. пр. Ленина, 31, 35, 37.

09.30 – 11.30 — ул. Якутская, 37 (школа — интернат № 28).

10.00 – 13.00 – ул. Лонгинова, 10, 21, 23, 23/1.

10.00 – 11.00, 15.00 – 16.00 – ул. Ново-Карьерная, 10, 12, 17, 21, 23, ул. Винокурова, 21, ул. Лонгинова, 21, 23, 23/1, 25, 25/1, 25/2, 27, 27/1, 28, 29, 29/2, 29/3, 31, 31/1, 31/3, 34, 36/1, 36/2, 38, 38/1, 40/2, 40/4, 42/1, 42/2, 42/3, 42/4, 42/5, 42/6, ул. Чайковского, 26/2, 28, 30/1, 30/2, 30/3, 30/4, 30/1, 30/2, 30/3, 30/4.

10.00 – 12.00 – ул. Дружба народов, 2, 2/1, 4, 4/1, 6, 6/1, 8, 8/1, 10, 10а, ул. Костюшко-Валюжанич, 3, 4.

— отключение холодного водоснабжения:

10.00 – 11.00, 15.00 – 16.00 – ул. Ново-Карьерная, 10, 12, 17, 21, 23, ул. Винокурова, 21, ул. Лонгинова, 21, 23, 23/1, 25, 25/1, 25/2, 27, 27/1, 28, 29, 29/2, 29/3, 31, 31/1, 31/3, 34, 36/1, 36/2, 38, 38/1, 40/2, 40/4, 42/1, 42/2, 42/3, 42/4, 42/5, 42/6, ул. Чайковского, 26/2, 28, 30/1, 30/2, 30/3, 30/4, 30/1, 30/2, 30/3, 30/4 (снижение давления ХВС).

10.00 – 12.00 – ул. Билибина, 19/1, 19/2, 19/3, 21/1, 50, ул. Дружба народов, 2, 2/1, 4, 4/1, 6, 6/1, 8, 8/1, 10, 10а, ул. Костюшко-Валюжанич, 3, 4.

— отключение горячего водоснабжения:

10.00 – 11.00, 15.00 – 16.00 – ул. Ново-Карьерная, 10, 12, 17, 21, 23, ул. Винокурова, 21, ул. Лонгинова, 21, 23, 23/1, 25, 25/1, 25/2, 27, 27/1, 28, 29, 29/2, 29/3, 31, 31/1, 31/3, 34, 36/1, 36/2, 38, 38/1, 40/2, 40/4, 42/1, 42/2, 42/3, 42/4, 42/5, 42/6, ул. Чайковского, 26/2, 28, 30/1, 30/2, 30/3, 30/4, 30/1, 30/2, 30/3, 30/4 (снижение давления ГВС).

УГРС ОАО «Сахатранснефтегаз»

— отключение газоснабжения:

09.00 – 16.30 — пер. Васильева 3, 5/1, 7/1, 7/2, 7/2а, 9, 11/1.