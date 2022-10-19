По каким адресам запланировано отключение энергоресурсов

Единая дежурно-диспетчерская служба города Якутска сообщает о плановых отключениях электроэнергии, воды и подачи газа в связи с ремонтными работами ресурсоснабжающих предприятий и организаций в среду, 19 октября (указано плановое время выполнения работ). ЦРЭС — отключение электроэнергии: 19.00 – 21.00 – ул. Автодорожная, 18-57, ул. Красильникова, 4-24/1, ул. Чернышевского, 83-117/1, Пригород частично, Покровский тракт 5-7 км. ЯТЭЦ — отключение горячего водоснабжения: 09.00 – 13.00 – ул. П. Алексеева, 60/1, 60/2, 60/3, ул. Свердлова, 1/2, 3/1, 3/2. — отключение холодного водоснабжения: 09.00 – 11.30 – ул. 50 лет Советской Армии, 31/6; 09.00 – 13.00 – ул. П. Алексеева, 60/1, 60/2, 60/3, ул. Свердлова, 1/2, 3/1, 3/2. — отключение теплоснабжения: 09.00 – 11.30 – ул. 50 лет Советской Армии, 31/6; 09.30 – 11.30 – ул. Якутская, 4/3, 43а. АО «Теплоэнергия» — отключение теплоснабжения: 09.00 – 11.00 – ул. Пионерская, 7, 9, 8/1, 11, 42,44, ул. Якутская, 12, 14, 65, 65/1, 67/3, ул. Жорницкого, 32, 36, 24, 24/1, 26, 28, 30, 30/1, 30/2, ул. Семилетки, 20, 22, 24; 10.00 – 12.00 – ул. Тимирязева, 64, 66; 11.00 – 17.00 – ул. Я. Петерса, 2. — отключение холодного водоснабжения: 09.00 – 11.00 – ул. Пионерская, 7, 9, 8/1, 11, ул. Жорницкого, 32, 36, 24, 24/1, 26, 28, 30, 30/1, 30/2, ул. Семилетки, 20, 22, 24. — отключение горячего водоснабжения: 10.00 – 14.00 — ул. Мерзлотная, 1, 1А, 1/2, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15/1, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 22/1, 23, 24, 25, 26, 27, 27/1, 28, 29, 30, 31, 35 (д/с «Мамонтенок» №42), 3, 5, 6, 7/1, 8, 9; 11.00 – 17.00 – ул. Я. Петерса, 2. УГРС ОАО «Сахатранснефтегаз» — отключение газоснабжения: 08.30 – 13.00 – ГРП-111 «Речевая школа», кот. Ботанический сад, кот. ГКОУ РС (Я); 09.30 – 15.00 – ГРП-70 (6ж/д), ул. Автодорожная, 4/9, 8, 8а, 8/3, 8/9, ул. Красильникова, 5/2, 9г, 9/9а, 9/2, 9/1, 7, 7/1, 7/2, 9/9, 5, 9, 9/9; 13.30 – 17.30 — Сантехнический проезд, д. 8 (7 частных домов).

Фото: Yakutskcity.ru Источник: Yakutskcity.ru

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