23.05.2022
12:01
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Якутия

По итогам проверки изъято 9 единиц оружия

Инспекторы подразделений лицензионно-разрешительной работы тероргана Росгвардии совместно с сотрудниками Министерства экологии, природопользовании и лесного хозяйства Республики Саха (Якутия) и Восточного-Сибирского территориального Управления Рыболоводства провели облет охотничьих угодий ГО «Якутск» и Хангаласского района.

В ходе профилактических мероприятий проверены 13 охотников, с которыми проведены разъяснительные беседы по правилам охоты, безопасному обращению с оружием, выданы памятки по соблюдению пожарной безопасности в лесах.

По итогам проверки изъято 9 единиц оружия, к административной ответственности привлечены 7 граждан. Трое из них нарушили правила хранения и ношения оружия и привлечены к административной  ответственности по ч. 4 ст. 20.8 КоАП РФ. 

Источник: Пресс-служба Управления Росгвардии по Республике Саха (Якутия)

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