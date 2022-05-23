Инспекторы подразделений лицензионно-разрешительной работы тероргана Росгвардии совместно с сотрудниками Министерства экологии, природопользовании и лесного хозяйства Республики Саха (Якутия) и Восточного-Сибирского территориального Управления Рыболоводства провели облет охотничьих угодий ГО «Якутск» и Хангаласского района.

В ходе профилактических мероприятий проверены 13 охотников, с которыми проведены разъяснительные беседы по правилам охоты, безопасному обращению с оружием, выданы памятки по соблюдению пожарной безопасности в лесах.

По итогам проверки изъято 9 единиц оружия, к административной ответственности привлечены 7 граждан. Трое из них нарушили правила хранения и ношения оружия и привлечены к административной ответственности по ч. 4 ст. 20.8 КоАП РФ.