01.01.2022
14:33
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Экономика

По итогам года Якутия обновит исторические максимумы по добыче полезных ископаемых

О предварительных итогах работы добывающей отрасли сообщил глава республики Айсен НИКОЛАЕВ в ходе передачи «Якутия, вперед!» на НВК «Саха».

Объемы добычи составят 40,5 тонн золота, 30 млн. тонн угля, 12,5 млрд кубометров газа, 17 млн тонн нефти.

В 2021 году запущены в эксплуатацию высокотехнологичная шахта «Восточная Денисовская», Нежданинский горно-обогатительный комбинат, решаются вопросы создания инфраструктуры для золоторудного месторождения «Кючус».

«Якутия сегодня является драйвером промышленного роста Дальнего Востока. По итогам года промышленный рост составит порядка 16-17%. Это огромное достижение, результат труда многотысячных коллективов промышленных предприятий, благодаря которому улучшается жизнь всех якутян», — сказал Айсен Николаев.

В республике ведется планомерная работа с тем, чтобы развитие экономики неизбежно сопровождалось повышением доходной части бюджета. По текущей оценке доходы бюджета в 2022 году составили 300 млрд рублей.

Фото: ЯСИА
Источник: Пресс-служба Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия)
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