По итогам 2021 года финансово-хозяйственная деятельность ЛОРП оценена положительно

На совещании при главе Республики Айсене Николаеве рассмотрен вопрос об итогах деятельности ПАО «ЛОРП» в 2021 году. В целом, по оценке руководства и кабинета министров Якутии, финансовые и производственные показатели предприятия оцениваются положительно.

Напомним, в этом году из-за позднего вскрытия ледового покрова на верхнем участке реки Лена, навигация началась на две недели позже обычного срока. Перевозка грузов проходила не только в сложных гидрометеорологических условиях, связанных с ограничениями по осадке судов на отдельных участках рек Лена, Вилюй, Яна и Индигирка, но и отсутствием четкой организации предъявления груза к перевозке со стороны основных грузовладельцев. В текущую навигацию отгрузка каменного угля с шахты Джебарики-Хая осуществлялась не в полном объеме в связи с отсутствием накоплений. Для гарантированного завоза топливно-энергетических ресурсов в янскую группу улусов впервые была изменена логистика доставки угля с Зырянского угольного разреза. Трудности в ходе навигации также возникли в связи с перебоями в работе Зеленомысского порта. Кроме того, коррективы в график перевозок внесли ограничения видимости из-за лесных пожаров, сложившаяся негативная эпидемиологическая обстановка.

Как сказал в своем докладе генеральный директор ПАО «ЛОРП» Сергей Ларионов, несмотря на сложности и ограничения, пароходством исполнены все договорные обязательства. В навигацию 2021 года пароходством перевезен 1 миллион 459 тыс. тонн коммерческих грузов. План по объему перевозок выполнен на 100%. Руководством крупнейшего транспортного предприятия были озвучены и проблемные вопросы: «Резкий рост цен на основные статьи расходов существенно отразился на финансовых показателях. Так за год цены на металл возросли в 2 раза, на ГСМ — 14%, пиломатералы – 30%, энергоносители — 20%. Но тарифы на перевозку грузов остаются на уровне 2018 года».

По итогам совещания Айсен Николаев выразил благодарность коллективу ПАО «ЛОРП» за успешное завершение навигации. Глава региона поручил ПАО «ЛОРП» обратить особое внимание на перевозку грузов по р.Вилюй, где в следующем году прогнозируется критическое мелководье. Правительству совместно с пароходством указано о принятии мер по замещению объемов перевозимого каменного угля: «Мы сейчас активно газифицируем населенные пункты, основная масса населения будет переходить на газовое отопление, соответственно, объемы каменного угля, предъявляемые к перевозкам, будут тотально сокращаться из года в год. Прошу правительство и ЛОРП совместно разработать стратегию развития предприятия в условиях снижения объемов перевозок каменного угля и полную газификацию региона в ближайшие годы. Кабинету министров необходимо оказывать содействие в оперативном решении организационных вопросов предприятия» — сказал Айсен Николаев.

Стоит отметить, что пароходством уже предпринимается ряд мер для увеличения объемов перевозимых грузов. ЛОРП имеет большой практический опыт, а также является единственным судоходным предприятием, имеющим технические возможности для перевозки крупногабаритных и многотоннажных грузов для строительства масштабных объектов в регионе. В настоящее время ведется договорная кампания с представителями крупных предприятий. К примеру, с 2022 года пароходство начнет перевозку грузов для строительства атомной станции малой мощности до речного порта Усть-Куйга. По плану, строительство атомной станции завершится в 2028 году. К тому времени ПАО «ЛОРП» должно доставить около 600 тысяч тонн генеральных грузов.