По инициативе якутян в России учреждён День отца

Инициатива учреждения Дня отца в России исходила от Уполномоченного при Президенте РФ по правам ребёнка Анны КУЗНЕЦОВОЙ. Данный вопрос она обсудила на встрече с Председателем общественной организации «Лига отцов Якутии» Айхалом ГАБЫШЕВЫМ в ходе недавнего её визита в Якутию, где она отметила:

— На якутской земле одним из самых первых в стране зародилось отцовское движение. Количество членов по словам руководителя Лиги отцов Якутии Айхала ГАБЫШЕВА насчитывает более 40 тысяч активных отцов. И это правильно! Это здорово! И это важно! Я знаю, что в Якутии имеются знаки отличия для ответственных, активных, многодетных, успешных отцов. Здесь уже давно учрежден и ежегодно отмечается День отца. Я рада за Якутию, что мы впервые именно здесь совместно с отцами обсуждаем про День отца в Российской Федерации. Еще ни в одном регионе России мы не обсуждали с отцовским движением про День отца. Хочется, чтобы в тех регионах, где нет отцовского движения или еще о нем не слышно, создавались движения отцов, больше стали говорить о хороших отцах, об их заботе, о семьях, чтобы дети брали пример от своих родителей и сами становились достойными отцами и матерями!

Получается, что данное предложение было озвучено нашим земляком Айхалом Габышевым и поддержано на таком высоком уровне и учрежден целый отдельный государственный праздник? За подробностями мы обратились к инициатору Айхалу ГАБЫШЕВУ:

— С этого года День отца в России будем отмечать в третье воскресенье октября. Мы все прекрасно знаем, что начиная с 1998 года в стране мы празднуем День матери, с 2008 года День семьи, любви и верности и с 1949 года международный День защиты детей, а дня, посвященного отцам, к сожалению не было.

Во время посещения нашей республики, на тот момент Уполномоченный при Президенте РФ по правам ребёнка, Анной Юрьевной КУЗНЕЦОВОЙ, мы озвучили свои предложения о необходимости учреждения Дня отца в России и о переименовании Комитета Государственной Думы Российской Федерации по вопросам семьи, женщин и детей в Комитет Государственной Думы Российской Федерации по вопросам семьи и детства. Данные предложения мы в свое время внесли в резолюцию II Съезда отцов Якутии в 2017 году. Анна Юрьевна обещала поддержать наши далеко идущие инициативы.

Из 85 субъектов нашей страны только в 15 регионах успели учредить у себя День отца, и самым первым этот праздник учредили мы, якутяне, Указом первого Президента республики Михаила НИКОЛАЕВА еще в 1999 году. Это было началом реализации масштабной, комплексной государственной семейной политики.

В республике наша Лига в своём составе объединяет около 700 Советов отцов и является самой многочисленной общественной организацией. За это время мы учредили ещё ряд важных дат — День охотника, День сына и соответственно эти праздники дополняют друг друга во благо укрепления института семьи.

Мы знаем, что статья 72 Конституции РФ, в которой мы поддержали внесения поправок, регламентировано, что в совместном ведении Российской Федерации и субъектов Российской Федерации находятся защита семьи, материнства, отцовства и детства; защита института брака как союза мужчины и женщины; создание условий для достойного воспитания детей в семье, поэтому мы защищены Конституцией, а ст. 7 гласит, что Российская Федерация — социальное государство, политика которого направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека. А также в Заповедях закона Божия написано «будь верным, свято храни свою семью, не предавай её, береги её». В нацпроекте «Демография» чётко обозначены цели и задачи демографической политики в стране путем стимулирования, оказания поддержки каждой российской семьи наряду с планами данному нацпроекта, рассчитанных до 2024 г.

Сегодня, когда наша страна переживает новый этап своего развития, мы должны объединиться вокруг идеологии крепкой и счастливой семьи, как отмечает Президент нашей страны Владимир Владимирович ПУТИН. Президент страны подчеркивает: «Дети, родительская любовь, солидарность поколения – безусловная ценность для всех традиций и культур нашей многонациональной и многоконфессиональной страны. И чтобы в России рождалось как можно больше детей, людям, семье, конечно же, нужен достаток, хорошая работа, доступное жильё, образование, здравоохранение и надёжные социальные гарантии и, что очень важно, уверенность в завтрашнем дне, в том, что безопасность страны, безопасность наших детей, наших граждан будет надёжно защищена от любых угроз, что Россия будет развиваться стабильно, последовательно, что все позитивные достижения и результаты, которых мы добились, не будут растрачены, а, напротив, будут только приумножать!»

К важности и необходимости данного Дня отца в России нужно отметить, что, повышая статус отца, мы способствуем укреплению института российской семьи. День отца в России будет способствовать в решении проблемных вопросов отцовского движения и государственной семейной политики в целом по стране. Отец является основой крепкой семьи, а семья является основой сильного государства. Отцы должны быть ответственными, уделять особое внимание и заботу своей семье, принять самое активное участие в воспитании своих детей, каждого ребёнка мы должны воспитать патриотом своей страны и это начинается и возможно только в семье.

Нет ничего главнее семьи, семьи объединяются и создают города и субъекты, а субъекты это уже целая страна! Россия сильна регионами, а регионам нужна сильная Россия!