По инициативе фракции ЕР в Госдуме перечень социальных льгот расширяется

Меньше чем за неделю на новые выплаты беременным и одиноким родителям, которые ввели с 1 июля, поступило более 700 тысяч заявлений. Всего в этом году поддержкой от государства смогут воспользоваться порядка 410 тысяч женщин на ранних сроках беременности и более миллиона родителей детей в возрасте от 8 до 17 лет. Законодательно их обеспечила «Единая Россия». О порядке получения этих и других пособий рассказали на вебинаре «Семейный онлайн-прием», который прошел на площадке партии.

В случаях, когда семья с детьми подпадает сразу под несколько критериев для выплат, ей положено более одного пособия, пояснила заместитель министра труда и социальной защиты Ольга Баталина. Например, одинокая мама воспитывает ребенка 6,5 лет, и ее семья — малообеспеченная. В такой ситуации сначала нужно обратиться за единовременной выплатой детям школьного возраста и будущим первоклассникам в размере 10 тысяч рублей, затем получить ежемесячную выплату на детей от трех до семи лет, а впоследствии – за выплатой на ребенка в возрасте от восьми до 17 лет.

«Таким образом, нуждающаяся малообеспеченная семья получит долгую системную постоянную поддержку», — подчеркнула Ольга Баталина. Она добавила, что право на выплаты имеют люди как с постоянной, так и с временной регистрацией.

«Если у гражданина есть постоянная регистрация и нет никакой другой — то есть он живет там, где прописан — то выплата будет осуществляться по месту постоянной регистрации. Если женщина, вставшая на учет по беременности и родам, проживает не там, где она прописана, то мы предполагаем, что у нее есть временная регистрация. В этом случае, подавая заявление на портале «Госуслуги», она укажет ее, и Пенсионный фонд, запрашивая сведения из МВД, увидит в ответе постоянную и временную регистрацию», — разъяснила замминистра.

О том, что вопросы поддержки материнства и детства входят в число наиболее волнующих жителей нашей страны, говорит статистика. По данным уполномоченного при Президенте РФ по правам ребенка Анны Кузнецовой, количество обращений граждан к детскому омбудсмену за последний год выросло почти на 40%.

«Чаще всего вопросы касаются сбоев в деятельности различных ведомств. Проблемы, находящиеся «на пересечении» ведомств, в основном, и оказываются у нас. Потому что семья — это больше чем одно ведомство, больше чем одна задача — обучить ребенка, получить помощь в системе здравоохранения, социальные льготы, пособия и так далее», — подчеркнула она.

Одним из наиболее распространенных, по словам Анны Кузнецовой, остается вопрос регистрации детей сирот – из-за ее отсутствия они часто не могут устроиться на работу.

«Хотелось бы запросить те региональные практики, которые успешно позволяют решить этот вопрос. Ответа для взрослых сирот сейчас законодательно нет. Он должен быть», — отметила она.

Также речь шла и о поддержке многодетных семей. Жительница Крыма рассказала о том, что не получает субсидию, поскольку ее ребенок учится на платном отделении вуза. Как отметила председатель движения «Совет Матерей» Татьяна Буцкая, сегодня каждый регион устанавливает собственные правила поддержки многодетных семей. В Крыму поддержка оказывается до 18-тилетия ребенка или до 23 лет при условии его обучения в вузе на бюджетной основе. «Совет Матерей», по ее словам, обратится к законодателям региона для изменения этого правила.

«Ребенок, который учится не на бюджетном месте, это дополнительная финансовая нагрузка для семьи. Мы обратимся к фракции «Единой России» в Госсовет Республики Крым, чтобы это вопрос был отдельно поднят. Чтобы они нашли его решение в помощь многодетным семьям», — сказала она.

Татьяна Буцкая напомнила, что сегодня в РФ нет единого понятия «многодетная семья». «Мы сейчас делаем все для того, чтобы закон о многодетных был принят», — резюмировала она.

«Новые меры поддержки для беременных женщин, неполных семей с детьми и семей с детьми школьного возраста являются очень своевременными и нужными. Радует, что процессы получения новых выплат становятся автоматизированными, и требуют минимального участия самих получателей. Необходимо и далее проводить разъяснительную работу о новых мерах среди наших семей, как на федеральном уровне, так и на региональном. Только тогда меры поддержки государства дойдут до каждой семьи.

Вопрос о необходимости законодательного регулирования статуса многодетной семьи на федеральном уровне поднимается нами уже давно. На сегодня понятие «многодетная семья» определяется субъектами Российской Федерации самостоятельно на уровне законов субъектов. При этом в регионах официальные определения понятия «многодетная семья» и меры поддержки населения, попадающего в данную категорию, существенно варьируются.

У нас в республике действует Закон «О статусе многодетной семьи в Республике Саха (Якутия)», инициированный народными депутатами и принятый в 2019 году при поддержке главы Республики Саха (Якутия), секретаря Якутского регионального отделения Партии Единая Россия Айсена Николаева. Законом предусмотрено включение в состав многодетной семьи детей от 18 до 23 лет, обучающихся по очной форме обучения либо проходящих военную службу по призыву. Отмечу, что при этом учитываются дети, обучающиеся в общеобразовательных организациях, профессиональных образовательных организациях, образовательных организациях высшего образования независимо от того, обучается ребенок на платной основе или бесплатной основе» — отмечает председатель постоянного комитета Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) по делам семьи и детства» А.Н. Атласова.

Напомним, в ходе ежегодного Послания президент поддержал ряд социальных инициатив, которые ранее в его адрес направила «Единая Россия». В их числе — выплаты беременным женщинам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, оплата больничного в размере 100% от зарплаты родителям дошкольников. Кроме того, глава государства поручил установить пособия неполным семьям с детьми от 8 до 17 лет. Необходимые законодательные изменения сразу после Послания подготовила фракция «Единой России». 19 мая закон был принят в третьем чтении. 26 мая его подписал глава государства.