По инициативе «Единой России»: 5 млрд рублей на модернизацию «Почты России»

За три года в нормативное состояние приведут более 25 тысяч почтовых отделений — в них можно будет получать госуслуги и приобретать безрецептурные лекарства

В 2022 году в нормативное состояние приведут 1195 почтовых отделений. Их не только отремонтируют, но и заменят в случаях, когда ремонт провести невозможно. Как отметил на заседании Правительства премьер-министр РФ Михаил Мишустин, почтовые отделения особо востребованы в самых дальних районах, где альтернативы государственному оператору просто нет.

«Помимо посылок многим людям через почту доставляется пенсия, соцвыплаты и пособия. Такие услуги должны оказываться в хороших условиях. Нужно привести их в нормальное состояние, чтобы была новая мебель и оборудование, а сами отделения стали современными и удобными», — подчеркнул он.

Ранее секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак на совещании Владимира Путина с членами Правительства сообщил, что пилотными регионами по программе модернизации отделений на селе станут отдаленные территории Приморского, Хабаровского края и Бурятии. В целом проект охватывает почти 30 миллионов жителей страны.

«Отрадно, что и в наших отдаленных и труднодоступных районах Якутии будут модернизированы отделения «Почты России», ведь для обычного сельского человека — это очень важно и актуально. Как раз таки, для сельской местности почта играет важную роль и является центром жизни, заменяющий собой банк, магазин, и другую социальную инфраструктуру», — Галина Беляева, исполнительный секретарь Оймяконского местного отделения Партии.

О необходимости поддержать «Почту России», чтобы люди беспрепятственно могли пользоваться возможностями интернета и получать необходимые услуги, говорил Президент и на пресс-конференции 23 декабря.

Напомним, развитие «Почты России» и ее региональных сельских отделений включено в народную программу «Единой России». 13 сентября Президент Владимир Путин по итогам второго этапа Съезда партии дал Правительству поручение предусмотреть средства на докапитализацию АО «Почта России». 1 декабря Кабмину РФ глава государства поручил обеспечить планомерную модернизацию в 2022-2025 годах 25 160 почтовых отделений на селе, а также в отдаленных и труднодоступных местностях.